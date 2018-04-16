برنامج لوريال – اليونسكو “من أجل المرأة في العلم” يحتفل بذكراه العشرين في باريس

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احتفلت مؤسسة لوريال بالذكرى السنوية العشرين لبرنامج لوريال – اليونسكو “من أجل المرأة في العلم” ، في مقر اليونسكو بباريس في 22 آذار 2018. قام البرنامج خلال الحفل بتكريم خمس نساء بارزات لمساهمتهن العلمية الرئيسية في مجالات الطب وعلم المتحجرات وعلم الأحياء الجزيئي والإيكولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم 15 عالمة واعدة كمواهب علمية صاعدة، […]

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