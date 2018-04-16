آخر الأخبار
Home » لبنان » برنامج لوريال – اليونسكو “من أجل المرأة في العلم” يحتفل بذكراه العشرين في باريس

برنامج لوريال – اليونسكو “من أجل المرأة في العلم” يحتفل بذكراه العشرين في باريس

Posted by on April 16, 2018 0 Comment

By admin

احتفلت مؤسسة لوريال بالذكرى السنوية العشرين لبرنامج لوريال – اليونسكو “من أجل المرأة في العلم” ، في مقر اليونسكو بباريس في 22 آذار 2018. قام البرنامج خلال الحفل بتكريم خمس نساء بارزات لمساهمتهن العلمية الرئيسية في مجالات الطب وعلم المتحجرات وعلم الأحياء الجزيئي والإيكولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم 15 عالمة واعدة كمواهب علمية صاعدة، […]

أقراء المزيد من المصدر: برنامج لوريال – اليونسكو “من أجل المرأة في العلم” يحتفل بذكراه العشرين في باريس

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com