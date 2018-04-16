By leb
عاجل.. أمين عام الناتو بنس ستولتنبرغ: نندد باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية ويجب محاسبته
أقراء المزيد من المصدر: عاجل.. أمين عام الناتو: نندد باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية ويجب محاسبته
By leb
عاجل.. أمين عام الناتو بنس ستولتنبرغ: نندد باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية ويجب محاسبته
أقراء المزيد من المصدر: عاجل.. أمين عام الناتو: نندد باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية ويجب محاسبته
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!