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عاجل.. أمين عام الناتو: نندد باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية ويجب محاسبته

Posted by on April 16, 2018 0 Comment

By leb

عاجل.. أمين عام الناتو بنس ستولتنبرغ: نندد باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية ويجب محاسبته

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