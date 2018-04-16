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عاجل.. الشيوخ الأمريكي: وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة سيقدمان إفادة بشأن سوريا

Posted by on April 16, 2018 0 Comment

By leb

عاجل ..مجلس الشيوخ الأمريكي: وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة سيقدمان إفادة للمجلس بشأن سوريا غدا الثلاثاء

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