By leb
عاجل ..مجلس الشيوخ الأمريكي: وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة سيقدمان إفادة للمجلس بشأن سوريا غدا الثلاثاء
أقراء المزيد من المصدر: عاجل.. الشيوخ الأمريكي: وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة سيقدمان إفادة بشأن سوريا
By leb
عاجل ..مجلس الشيوخ الأمريكي: وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة سيقدمان إفادة للمجلس بشأن سوريا غدا الثلاثاء
أقراء المزيد من المصدر: عاجل.. الشيوخ الأمريكي: وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة سيقدمان إفادة بشأن سوريا
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