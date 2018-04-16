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عاجل.: روسيا والنظام السوري لم يسمحا لمفتشي المنظمة بدخول دوما

Posted by on April 16, 2018 0 Comment

By leb

عاجل.. بعثة بريطانيا بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: روسيا والنظام السوري لم يسمحا لمفتشي المنظمة بدخول دوما (بيان)

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