By leb

عاجل.. رويترز: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم نظام الأسد وروسيا بالعجز عن ضمان سلامة المفتشين

أقراء المزيد من المصدر: عاجل: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم نظام الأسد وروسيا بالعجز عن ضمان سلامة المفتشين