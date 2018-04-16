فضل الله: نأمل أن تطوى صفحة الإهمال وأن يعالج التلوث السياسي قبل الصحي

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برعاية سماحة العلامة السيد علي فضل الله، تم افتتاح مركز التآخي الطبي في مشغرة – مركز رندا سليمان، بحضور حشد من الفاعليات الدينية والسياسية والنيابية والحزبية والثقافية والإعلامية، وحشد غفير من أبناء المنطقة. استهلّ الاحتفال بآيات من القرآن الكريم والنشيد الوطني، تلاه كلمة لرئيس بلدية مشغرة جورج الدبس، اعتبر فيها أن المبادئ والأفكار التي نادى […]

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