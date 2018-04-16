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مار شربل يظهر على طبيب إيطالي ويشفيه من السرطان.. أنا شربل مخلوف من لبنان جايي اشفيك

Posted by on April 16, 2018 0 Comment

By leb

أليتيا منذ سنتين، سافر فريق إعلامي مسيحي من لبنان إلى روما لإجراء مقابلات وتقارير مصوّر عن موارنة إيطاليا، وإعداد تقارير دينية عن قدّيسي إيطاليا. أخذ الفريق صوراً للقديس شربل مكتوب عليها بالإيطالية، وكلّما دخلوا ديراً، وزّعوا صور قدّيس لبنان على المؤمنين. في الفاتيكان، في كاشيا، في أسيزي…ملأت صور مار شربل مقاعد المؤمنين، فخلال ثوان كان […]

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