By leb

سنؤمن البث المباشر مباراة العين والريان الإثنين 16-4-2018 دوري أبطال آسيا مباشر العين والريان لن يكون أمام الريان أي خيار سوى الفوز على العين بطل المسابقة عام 2003، في حال أراد العبور الى ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه. وأشار الموقع الالكتروني للريان الى ان الفريق أجرى السبت تمارين بدنية وفنية “قبل هذه المباراة المصيرية في مشوار الرهيب بدوري أبطال آسيا”. مباراة العين […]

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