إشكال في الضنية على خلفية تعليق صور مرشحين وإزالتها

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وقع إشكالا في ساحة “الساعة” في بلدة بخعون – الضنية بين شبان على خلفية تعليق صور مرشحين وازالتها، تخلله إطلاق نار في الهواء. ولقد تدخل الجيش لمعالجة الإشكال.

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