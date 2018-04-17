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إشكال في الضنية على خلفية تعليق صور مرشحين وإزالتها

Posted by on April 17, 2018 0 Comment

By admin

وقع إشكالا في ساحة “الساعة” في بلدة بخعون – الضنية بين شبان على خلفية تعليق صور مرشحين وازالتها، تخلله إطلاق نار في الهواء. ولقد تدخل الجيش لمعالجة الإشكال.

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