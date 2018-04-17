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الامن العام: سنقوم بتأمين العودة لمئات النازحين السوريين من منطقة شبعا الى سوريا

Posted by on April 17, 2018 0 Comment

By leb

الامن العام: سنقوم بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من منطقة شبعا الى سوريا صباح غد

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