By leb

الامن العام: سنقوم بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من منطقة شبعا الى سوريا صباح غد

أقراء المزيد من المصدر: الامن العام: سنقوم بتأمين العودة لمئات النازحين السوريين من منطقة شبعا الى سوريا