By leb
الامن العام: سنقوم بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من منطقة شبعا الى سوريا صباح غد
أقراء المزيد من المصدر: الامن العام: سنقوم بتأمين العودة لمئات النازحين السوريين من منطقة شبعا الى سوريا
By leb
الامن العام: سنقوم بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من منطقة شبعا الى سوريا صباح غد
أقراء المزيد من المصدر: الامن العام: سنقوم بتأمين العودة لمئات النازحين السوريين من منطقة شبعا الى سوريا
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