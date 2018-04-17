By admin
استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم في “بيت الوسط”، سفير دولة الإمارات في لبنان حمد سعيد الشامسي وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.
أقراء المزيد من المصدر: الحريري عرض وسفير الامارات الاوضاع والعلاقات الثنائية
By admin
استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم في “بيت الوسط”، سفير دولة الإمارات في لبنان حمد سعيد الشامسي وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.
أقراء المزيد من المصدر: الحريري عرض وسفير الامارات الاوضاع والعلاقات الثنائية
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