الحريري عرض وسفير الامارات الاوضاع والعلاقات الثنائية

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استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم في “بيت الوسط”، سفير دولة الإمارات في لبنان حمد سعيد الشامسي وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

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