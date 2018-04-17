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الحريري عرض وسفير الامارات الاوضاع والعلاقات الثنائية

Posted by on April 17, 2018 0 Comment

By admin

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم في “بيت الوسط”، سفير دولة الإمارات في لبنان حمد سعيد الشامسي وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

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