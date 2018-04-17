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استنكرت جمعية “قل لا للعنف ” في بيان “الحملة المغرضة والرخيصة التي يشنها بعض الأشخاص على سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت الدكتور حمد الشامسي”، واعتبرت أن “السفير حمد الشامسي لا يحتاج إلى فحوص الدم بالوطنية وإنتمائه العربي وعلاقته المتميزة مع جميع اطياف المجتمع اللبناني، كما له دور إيجابي بتثبيت العلاقات بين دولة الإمارات […]

أقراء المزيد من المصدر: جمعية قل لا للعنف استنكرت الحملة المغرضة على الشامسي: عدم الانجرار إلى مخططات الفتنة والعنف