By leb
أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان المحتل خشية من رد محتمل على القصف على سوريا.
أقراء المزيد من المصدر: عاجل.. انتشار مكثف لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان عقب قصف سوريا
By leb
أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان المحتل خشية من رد محتمل على القصف على سوريا.
أقراء المزيد من المصدر: عاجل.. انتشار مكثف لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان عقب قصف سوريا
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