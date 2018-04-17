عاجل.. انتشار مكثف لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان عقب قصف سوريا

By leb

أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان المحتل خشية من رد محتمل على القصف على سوريا.

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