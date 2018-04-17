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عاجل.. انتشار مكثف لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان عقب قصف سوريا

Posted by on April 17, 2018 0 Comment

By leb

أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان المحتل خشية من رد محتمل على القصف على سوريا.

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