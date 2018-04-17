By leb
عاجل.. مصدر عسكري: انذار خاطئ باختراق الأجواء أدى إلى اطلاق صفارات الدفاع الجوي وعدد من الصواريخ ولم يكن هناك أي اعتداء خارجي على سورية.
أقراء المزيد من المصدر: عاجل: انذار خاطئ أدى إلى اطلاق صفارات وصواريخ في سوريا
By leb
عاجل.. مصدر عسكري: انذار خاطئ باختراق الأجواء أدى إلى اطلاق صفارات الدفاع الجوي وعدد من الصواريخ ولم يكن هناك أي اعتداء خارجي على سورية.
أقراء المزيد من المصدر: عاجل: انذار خاطئ أدى إلى اطلاق صفارات وصواريخ في سوريا
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!