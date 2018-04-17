عاجل: انذار خاطئ أدى إلى اطلاق صفارات وصواريخ في سوريا

By leb

عاجل.. مصدر عسكري: انذار خاطئ باختراق الأجواء أدى إلى اطلاق صفارات الدفاع الجوي وعدد من الصواريخ ولم يكن هناك أي اعتداء خارجي على سورية.

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