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عاجل: انذار خاطئ أدى إلى اطلاق صفارات وصواريخ في سوريا

Posted by on April 17, 2018 0 Comment

By leb

عاجل.. مصدر عسكري: انذار خاطئ باختراق الأجواء أدى إلى اطلاق صفارات الدفاع الجوي وعدد من الصواريخ ولم يكن هناك أي اعتداء خارجي على سورية.

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