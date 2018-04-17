عاجل من بريطانيا: العثور على مادة مشبوهة فى مكتب وزيرة الهجرة

By leb

أعلنت الشرطة البريطانية العثور على مادة مشبوهة فى مكتب وزيرة الهجرة. جاء ذلك حسب خبر عاجل نشره موقع سكاى نيوز، ولم يذكر أى تفاصيل أخرى.

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