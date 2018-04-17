آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » عاجل من بريطانيا: العثور على مادة مشبوهة فى مكتب وزيرة الهجرة

عاجل من بريطانيا: العثور على مادة مشبوهة فى مكتب وزيرة الهجرة

Posted by on April 17, 2018 0 Comment

By leb

أعلنت الشرطة البريطانية العثور على مادة مشبوهة فى مكتب وزيرة الهجرة. جاء ذلك حسب خبر عاجل نشره موقع سكاى نيوز، ولم يذكر أى تفاصيل أخرى.

أقراء المزيد من المصدر: عاجل من بريطانيا: العثور على مادة مشبوهة فى مكتب وزيرة الهجرة

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com