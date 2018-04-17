By leb
أعلنت الشرطة البريطانية العثور على مادة مشبوهة فى مكتب وزيرة الهجرة. جاء ذلك حسب خبر عاجل نشره موقع سكاى نيوز، ولم يذكر أى تفاصيل أخرى.
أقراء المزيد من المصدر: عاجل من بريطانيا: العثور على مادة مشبوهة فى مكتب وزيرة الهجرة
By leb
أعلنت الشرطة البريطانية العثور على مادة مشبوهة فى مكتب وزيرة الهجرة. جاء ذلك حسب خبر عاجل نشره موقع سكاى نيوز، ولم يذكر أى تفاصيل أخرى.
أقراء المزيد من المصدر: عاجل من بريطانيا: العثور على مادة مشبوهة فى مكتب وزيرة الهجرة
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