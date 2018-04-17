By leb
عاجل.. متحدث الحكومة التركية: ينبغي على الجانب اليوناني الابتعاد عن موقفه الاستفزازي والمعادي لتجنب وقوع أحداث غير مرغوب بها في بحر وجزر إيجة
أقراء المزيد من المصدر: عاجل من تركيا: ينبغي على اليونان الابتعاد عن الاستفزاز
By leb
عاجل.. متحدث الحكومة التركية: ينبغي على الجانب اليوناني الابتعاد عن موقفه الاستفزازي والمعادي لتجنب وقوع أحداث غير مرغوب بها في بحر وجزر إيجة
أقراء المزيد من المصدر: عاجل من تركيا: ينبغي على اليونان الابتعاد عن الاستفزاز
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