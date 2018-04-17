كنعان نقل عن يوحنا العاشر دعمه المسار الديموقراطي: ليكن التنافس بالمشروع لا بالتزوير

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زار امين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي في دير مار الياس البطريركي شويا لاكثر من ساعة، وقدم البطريرك لكنعان ايقونة مار الياس. كنعان عقب اللقاء، قال النائب كنعان: “تشرفت اليوم بلقاء السيد البطريرك، وكانت مناسبة لاستعراض المسائل المطروحة اليوم، من انتخابات نيابية وضرورة استكمال […]

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