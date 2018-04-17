مباراة سيدني إف.سي و شنغهاي جرين لاند شينهوا مباشر الثلاثاء 17-4-2018 دوري أبطال أسيا – 2018 – دور المجموعات – المجموعة (H)

By leb
سنؤمن البث المباشر مباراة سيدني إف.سي و شنغهاي جرين لاند شينهوا الثلاثاء 17-4-2018 دوري أبطال أسيا – 2018 – دور المجموعات – المجموعة (H) Sydney FC, -, Shanghai Shenhua, سيدني إف.سي و شنغهاي جرين لاند شينهوا الثلاثاء 17-4-2018 دوري أبطال أسيا – 2018 – دور المجموعات – المجموعة (H), مباراة سيدني إف.سي و شنغهاي جرين لاند شينهوا الثلاثاء 17-4-2018 […]
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