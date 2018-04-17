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واشنطن ولندن تحذران من هجوم إلكتروني عالمي «وشيك»

Posted by on April 17, 2018 0 Comment

By leb

(د ب أ) أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا تحذيرًا غير مسبوق، من إمكانية أن يقوم قراصنة إنترنت ترعاهم الدولة الروسية، بشن هجوم إلكتروني عالمي. وجاء في بيان مشترك للمركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني ومكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي) ووزارة الأمن الداخلي إن الأهداف المحتملة للهجوم تتمثل في مزودي خدمات الإنترنت وحكومات والبنية التحتية للقطاعين العام والخاص. […]

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