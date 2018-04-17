By leb

(د ب أ) أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا تحذيرًا غير مسبوق، من إمكانية أن يقوم قراصنة إنترنت ترعاهم الدولة الروسية، بشن هجوم إلكتروني عالمي. وجاء في بيان مشترك للمركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني ومكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي) ووزارة الأمن الداخلي إن الأهداف المحتملة للهجوم تتمثل في مزودي خدمات الإنترنت وحكومات والبنية التحتية للقطاعين العام والخاص. […]

أقراء المزيد من المصدر: واشنطن ولندن تحذران من هجوم إلكتروني عالمي «وشيك»