آغل أزور: إعادة الابتكار النمو التاريخي لشركة النقل الجوي الفرنسي الرائدة  

By leb

باريس ، نيسان ، 2018: عقدت شركة آغل أزور ، ثاني أكبر شركات الطيران الفرنسية، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن توسيع شبكة رحلاتها، وتقديم المبادئ التوجيهية الاستراتيجية الرئيسية للشركة. خلال المؤتمر، أتيحت الفرصة لـرئيس آغل آزور فرانتز يفيلين Frantz Yvelin، لإجراء تقييم أولي لأدائه كرئيس، إلى جانب وصول أحد المساهمين الجدد، السيد دايفيد نيلمان David Neeleman […]

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