By admin
قطع أهالي الموقوفين الاسلاميين كل الطرق المؤدية إلى مستديرة عبد الحميد كرامي المعروفة بساحة النور، وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.
أقراء المزيد من المصدر: أهالي الموقوفين الاسلاميين قطعوا كل الطرق المؤدية إلى ساحة النور
By admin
قطع أهالي الموقوفين الاسلاميين كل الطرق المؤدية إلى مستديرة عبد الحميد كرامي المعروفة بساحة النور، وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.
أقراء المزيد من المصدر: أهالي الموقوفين الاسلاميين قطعوا كل الطرق المؤدية إلى ساحة النور
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