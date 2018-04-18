آخر الأخبار
Home » لبنان » أهالي الموقوفين الاسلاميين قطعوا كل الطرق المؤدية إلى ساحة النور

أهالي الموقوفين الاسلاميين قطعوا كل الطرق المؤدية إلى ساحة النور

Posted by on April 18, 2018 0 Comment

By admin

قطع أهالي الموقوفين الاسلاميين كل الطرق المؤدية إلى مستديرة عبد الحميد كرامي المعروفة بساحة النور، وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.

أقراء المزيد من المصدر: أهالي الموقوفين الاسلاميين قطعوا كل الطرق المؤدية إلى ساحة النور

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com