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قطع أهالي الموقوفين الاسلاميين كل الطرق المؤدية إلى مستديرة عبد الحميد كرامي المعروفة بساحة النور، وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.

أقراء المزيد من المصدر: أهالي الموقوفين الاسلاميين قطعوا كل الطرق المؤدية إلى ساحة النور