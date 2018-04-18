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إعتصام تحذيري للهيئة التعليمية في الكونسرفتوار يومي السبت والاثنين لتنفيذ مفاعيل السلسلة

Posted by on April 18, 2018 0 Comment

By admin

طالبت رابطة الهيئة التعليمية في المعهد الوطني العالي للموسيقى – الكونسرفتوار المعنيين من الادارة ووزارتي الثقافة والمالية تكثيف الجهود بغية الاسراع بتنفيذ مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب لهذه المؤسسة، وجاء في البيان التالي: “ان مسألة سلسلة الرتب والرواتب لاساتذة الكونسرفتوار لم تبت لغاية اليوم ! لقد قامت الرابطة بعدة مراجعات لدى ادارة “الكونسرفتوار” ووزارة المالية ووزارة […]

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