By admin

طالبت رابطة الهيئة التعليمية في المعهد الوطني العالي للموسيقى – الكونسرفتوار المعنيين من الادارة ووزارتي الثقافة والمالية تكثيف الجهود بغية الاسراع بتنفيذ مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب لهذه المؤسسة، وجاء في البيان التالي: “ان مسألة سلسلة الرتب والرواتب لاساتذة الكونسرفتوار لم تبت لغاية اليوم ! لقد قامت الرابطة بعدة مراجعات لدى ادارة “الكونسرفتوار” ووزارة المالية ووزارة […]

أقراء المزيد من المصدر: إعتصام تحذيري للهيئة التعليمية في الكونسرفتوار يومي السبت والاثنين لتنفيذ مفاعيل السلسلة