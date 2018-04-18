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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية والمغتربين ما يلي: “يهم المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية والمغتربين ان يوضح انه تم التداول بنسخة خاطئة مأخوذة من الانترنت عن خريطة العالم خلال المؤتمر الصحافي المشترك بين الوزيرين جبران باسيل ونهاد المشنوق، والذي تخلله عرض عن توزيع المراكز الإنتخابية في الخارج، فيما النسخة الصحيحة عن توزيع الناخبين […]

أقراء المزيد من المصدر: الخارجية: نسخة خاطئة يتم تداولها عن خريطة العالم المتضمنة توزيع المراكز الانتخابية في الخارج