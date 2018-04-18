تدخلات السلطة في انتخابات 2018 بداية لكتابة “الكتاب الاسود”

By leb

في سياق الحديث عن تدخلات السلطة في الانتخابات كان لافتا لانتباه التقرير الثاني الذي اعداته أمس “الجمية اللبنانية من أجل الديمقراطية الانتخابات” LADE، والذي وصف بأنه قد يكون بداية للكتابة “الكتاب الاسود” عن انتخابات 2018، بعدما حذر من “تزايد الانتهاكات العامة المؤثرة في ديمقراطية العميق الانتخابية، سواء لجهة استمرار الوزراء المرشحين بالامعان في استغلال نفوذهم […]

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