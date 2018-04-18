جريصاتي عرض مع مكردشيان تفعيل العلاقات القضائية بين لبنان وأرمينيا

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استقبل وزير العدل سليم جريصاتي في مكتبه بالوزارة، عصر اليوم، سفير أرمينيا صموئيل مكردشيان، وتناول البحث تفعيل العلاقات الثنائية بين لبنان وأرمينيا على الصعيد القضائي. بعد اللقاء، قال الوزير جريصاتي: “بحثنا في موضوع العلاقات القضائية، حيث هناك ثلاث اتفاقيات، هي: اتفاقية التعاون القضائي بين وزارتي العدل اللبنانية والأمنية وهي سالكة، اتفاقية استرداد المحكومين التي ستحال […]

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