By admin
غرد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على “توتير” قائلا: “الرمال البيضاء الجميلة النظيفة.اين الرملة البيضاء منها”.
أقراء المزيد من المصدر: جنبلاط مغردا: الرمال البيضاء الجميلة النظيفة اين الرملة البيضاء منها
By admin
غرد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على “توتير” قائلا: “الرمال البيضاء الجميلة النظيفة.اين الرملة البيضاء منها”.
أقراء المزيد من المصدر: جنبلاط مغردا: الرمال البيضاء الجميلة النظيفة اين الرملة البيضاء منها
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