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جنبلاط مغردا: الرمال البيضاء الجميلة النظيفة اين الرملة البيضاء منها

Posted by on April 18, 2018 0 Comment

By admin

غرد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على “توتير” قائلا: “‏الرمال البيضاء الجميلة النظيفة.اين الرملة البيضاء منها”.

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