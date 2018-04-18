By admin

اعتبر المرشح طارق المرعبي، في فطور صباحي في “صح صح” في طرابلس، بدعوة من عضو اتحاد بلديات الجومة علي نعمان، “إن أهالي عكار ثروة اينما وجدوا، وهم غنى عكار بالكفاءات والقدرات”، وقال:”ان عكار ينابيع من الثروات الطبيعية والاقتصادية ولكن في حاجة الى الهمم والمبادرات”. وقال:” سنعمل معكم والى جانبكم وبرعاية مباشرة من دولة الرئيس سعد […]

أقراء المزيد من المصدر: طارق المرعبي: عكار ينابيع من الثروات الطبيعية والاقتصادية ولكن في حاجة الى الهمم والمبادرات