By admin

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق “أن الجميع اليوم في لبنان ينعمون بالأمن والاستقرار بفضل عطاءات وانتصارات وانجازات المقاومة، وأنه بمعادلة المقاومة حمينا الوطن وأهلنا والسيادة والكرامة، وبقية الكرامة في العروبة، لأنه لولا انجازات المقاومة، لكانت العروبة اليوم تعني احتلال إسرائيلي والهزيمة أمامه فضلا عن المذلة”. واعتبر قاووق خلال رعايته الاحتفال […]

أقراء المزيد من المصدر: قاووق: النظام السعودي مول العدوان الأميركي على سوريا