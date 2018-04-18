مباراة بورنموث و مانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 18-04-2018 في الدوري الانجليزي

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مشاهدة مباراة بورنموث ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 18-04-2018 في الدوري الانجليزيبورنموث Vs مانشستر يونايتد Manchester United vs Bournemout.البطولة : الدوري الانجليزي .الملعب : فيتنس فيرست ستديوم (ارضية بورنموث) .المعلق : علي محمد علي .موعد المباراة :9:45 مساءاً بتوقيت السعودية .8:45 مساءاً بتوقيت مصر . 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.9:45 مساءاً بتوقيت […]

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