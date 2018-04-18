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مباراة روما و جنوى بث مباشر اليوم 18-04-2018 في الدوري الايطالي

Posted by on April 18, 2018 0 Comment

By leb

روما Vs جنوى .البطولة : الدوري الايطالي الملعب : الأوليمبيكو (ارضية روما) المعلق : محمد الكواليني . موعد المباراة :9:45 مساءاً بتوقيت السعودية .8:45 مساءاً بتوقيت مصر .9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.9:45 مساءاً بتوقيت سوريا . 9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .9:45 مساءاً بتوقيت العراق .8:45 مساءاً بتوقيت السودان .9:45 مساءاً بتوقيت اليمن […]

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