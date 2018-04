Posted by admin on April 18, 2018

سنؤمن المباشر مشاهدة مباراة شالكه وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر بتاريخ 18-04-2018 كأس ألمانيا شالكه Vs آينتراخت فرانكفورت FC Schalke 04 vs Eintracht Frankfurt البطولة : كأس ألمانيا – نصف نهائي .الملعب : فيلتينس ارينا (ارضية شالكه 04) .المعلق : جواد بده . موعد المباراة : 9:45 مساءاً بتوقيت السعودية .8:45 مساءاً بتوقيت مصر .9:45 مساءاً بتوقيت […]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.