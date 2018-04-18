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عقد رئيس لجنة السياحة في المجلس الإقتصادي الإجتماعي وديع كنعان، في إطار ورشة عمل “سنة السياحة الدينية”، إجتماعا في وزارة السياحة، بالتعاون مع نقابة شركات السياحة والسفر، والتقى 6 من شركات السياحة والسفر، بحضور المدير العام ل”Visit Lebanon” جورج فريحة. وتطرق الاجتماع الى تطوير أول منتج سياحي ديني وتسويقه ضمن “الملتقى الثاني لVisit Lebanon” الذي […]

أقراء المزيد من المصدر: وديع كنعان: ادخال المواقع والمقامات والمزارات الدينية ضمن البرامج السياحية