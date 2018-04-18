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وديع كنعان: ادخال المواقع والمقامات والمزارات الدينية ضمن البرامج السياحية

Posted by on April 18, 2018 0 Comment

By admin

عقد رئيس لجنة السياحة في المجلس الإقتصادي الإجتماعي وديع كنعان، في إطار ورشة عمل “سنة السياحة الدينية”، إجتماعا في وزارة السياحة، بالتعاون مع نقابة شركات السياحة والسفر، والتقى 6 من شركات السياحة والسفر، بحضور المدير العام ل”Visit Lebanon” جورج فريحة. وتطرق الاجتماع الى تطوير أول منتج سياحي ديني وتسويقه ضمن “الملتقى الثاني لVisit Lebanon” الذي […]

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