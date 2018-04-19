أسرار: الحاصل الانتخابي قد يسبب خروق كبيرة

By leb تجهد الأحزاب على رفع الحاصل الانتخابي لئلّا تصاب بخروق كبيرة في غير منطقة ويركّز الثنائي الشيعي على الموضوع في بعلبك – الهرمل لمنع معارضيه من بلوغ الحاصل.

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