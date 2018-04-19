أمين الجميّل: لا تسوية في لبنان بل استسلام وفريق «14 آذار» قدّم لـ «حزب الله» وحلفائه هدية ذهبية عندما سقط في الامتحان

By leb

بكثير من القلق ينظر رئيس الجمهورية اللبناني الأسبق أمين الجميل إلى الوضع في بلاده، ولا يعوّل على “تغييرات كبرى» بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من مايو المقبل، وإنْ كان لا يستبعد حصول “مفاجآت» فيها، إذ يعتبر أنها ستُثبت ما إذا كان هناك رأي عام يُحاسب. الجميّل، الذي خبِر عن قرب، من موقع القرار، أيام […]

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