إيلي كيروز: على مجلس النواب إعادة النظر في المادة ال 49 من قانون الموازنة

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علق النائب إيلي كيروز في بيان على إقرار المادة التاسعة والأربعين من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، وقال: “لقد طرحت المادة التاسعة والأربعون من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، إشكالية دستورية وقانونية وسياسية وشكلت هذه المادة مخالفة لأحكام الدستور اللبناني، وتحديدا الفقرة (ط) من مقدمة الدستور التي تنص على حظر أي […]

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