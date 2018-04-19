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إيلي كيروز: على مجلس النواب إعادة النظر في المادة ال 49 من قانون الموازنة

Posted by on April 19, 2018 0 Comment

By admin

علق النائب إيلي كيروز في بيان على إقرار المادة التاسعة والأربعين من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، وقال: “لقد طرحت المادة التاسعة والأربعون من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، إشكالية دستورية وقانونية وسياسية وشكلت هذه المادة مخالفة لأحكام الدستور اللبناني، وتحديدا الفقرة (ط) من مقدمة الدستور التي تنص على حظر أي […]

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