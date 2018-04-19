الحريري جال في إقليم الخروب: نسعى دائما إلى تثبيت الأمن والاستقرار ونعمل للنهوض الاقتصادي

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قام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم بجولة على منطقة إقليم الخروب، يرافقه الوزير الدكتور غطاس الخوري ونادر الحريري، فزار منطقة كترمايا، حيث أقام له الأهالي تجمعا شعبيا حاشدا في وسط الطريق ونحروا له الخراف ونثروه بالأرز. وفي المناسبة، خاطب الحريري المحتشدين، فنوه بالمحبة التي يكنها الإقليم للرئيس الشهيد رفيق الحريري وله، وقال: “هذا […]

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