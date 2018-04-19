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اعلنت الكتيبة الاسبانية في قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” في بيان اليوم، ان “عناصر وحدة الحرس المدني التابعة للكتيبة الإسبانية في القطاع الشرقي قامت بتقديم سلسلة من الإرشادات في المدارس الثانوية في جنوب لبنان، بهدف رفع مستوى الوعي عندالشباب حول المخاطر المحتملة لاستخدام الإنترنت”، مشيرة الى انه “تم تقديم هذه الإرشادات في […]

أقراء المزيد من المصدر: الكتيبة الاسبانية في اليونيفيل قدمت ارشادات للشباب في الجنوب للتوعية على سلامة استعمال الانترنت