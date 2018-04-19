المحكمة الدولية: 30 محاميا لبنانيا شاركوا في تدريب على سير الإجراءات الجنائية الدولية

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أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان، أن “ثلاثين محاميا لبنانيا شاركوا اليوم، في تدريب بشأن سير الإجراءات الجنائية الدولية، في نقابة المحامين في بيروت”. وأشار البيان الى أنه “رحَّب بالمشاركين كل من رئيسة المحكمة الخاصة بلبنا، القاضية إيفانا هردليشكوفا، نقيب المحامين في بيروت أندريه شدياق، الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت شتيفتونغ أخيم فوكد ومديرة معهد […]

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