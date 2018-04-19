المرشح نزيه نجم: الدولة وحدها المؤتمنة على البلد

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شدد المرشح للمقعد الأرثوذكسي على لائحة “تيار المستقبل” في دائرة بيروت الثانية نزيه نجم، على “ضرورة حصر السلاح بيد الدولة كونها الوحيدة المؤتمنة على البلد وعلى حياة اللبنانيين”، لافتا إلى أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة، ورئيسي مجلس النواب والحكومة يمثلون الشرعية الفعلية والمرجعية الاساسية ويشكلون حماية وضمانة للبنان ومستقبله”. […]

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