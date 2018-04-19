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النهار: ملف متضخم للانتهاكات والتدخلات يسابق الموعد

Posted by on April 19, 2018 0 Comment

By leb

كتبت صحيفة “النهار” تقول: يمكن الاعتداد بتطورين ايجابيين اخترقا أمس أجواء الاستعدادات المحمومة للانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في 6 أيار المقبل، وهما وان كانا من خارج سياق الحدث الانتخابي المباشر غير انهما يتصلان بمحورين أساسيين من محاور الحملات الانتخابية: الملف المالي المتعلق بالموازنة وملف اللاجئين السوريين في لبنان. وفي التطوّر الاول برزت خطوة رئيس الجمهورية […]

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