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توضيح حول حادثين وقعا في بيروت

Posted by on April 19, 2018 0 Comment

By admin

صــــــدر عـــــــن المديرية العــــامــــة لقـــوى الأمــــــن الداخـلـــــي ـ شعبـــــة العلاقات العامة البـــــــلاغ التالـــــي: تداولت وسائل الاعلام منذ أيام عدة معلومات مختلفة وأخبار عن حادثين وقعا مع بعض المرشحين في بيروت، يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان توضح التالي حول الحادثين المذكورين: أولاً: بتاريخ 13/04/2018 وحوالي الساعة 19.30 ولدى حضور المرشح:_ ر. ز. مع عدد […]

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