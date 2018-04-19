حملة توعوية ضد آفة المخدرات في المدارس الرسمية في الشمال

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اطلقت الجمعية اللبنانية الخيرية للاصلاح والتأهيل وبرعاية وزارة الثقافة وموافقة وزارة التربية والتعليم العالي وبدعم من منظمة الصحة العالمية، حملتها التوعوية ضد آفة المخدرات بالمدارس الرسمية في الشمال، وشملت:مدرسة حي النزهة، مدرسة دوحة الأدب، مدرسة طرابلس الأولى، وثانوية الزاهرية في طرابلس، في حضور الهيئتين الإدارية والتعليمية والطالبات في هذه المدارس. وشارك في الحملة كل من:العميد […]
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