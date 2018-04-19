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حملة توعوية ضد آفة المخدرات في المدارس الرسمية في الشمال

Posted by on April 19, 2018 0 Comment

By admin

اطلقت الجمعية اللبنانية الخيرية للاصلاح والتأهيل وبرعاية وزارة الثقافة وموافقة وزارة التربية والتعليم العالي وبدعم من منظمة الصحة العالمية، حملتها التوعوية ضد آفة المخدرات بالمدارس الرسمية في الشمال، وشملت:مدرسة حي النزهة، مدرسة دوحة الأدب، مدرسة طرابلس الأولى، وثانوية الزاهرية في طرابلس، في حضور الهيئتين الإدارية والتعليمية والطالبات في هذه المدارس. وشارك في الحملة كل من:العميد […]

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