آخر الأخبار
Home » إقتصاد » خليل: وزارة المالية ستغطي فرق فوائد قروض إسكان جديدة

خليل: وزارة المالية ستغطي فرق فوائد قروض إسكان جديدة

Posted by on April 19, 2018 0 Comment

By cedar

غرد وزير المال علي حسن خليل عبر حسابه على “توتير” قائلا: “‏وزارة المالية ستغطي فرق فوائد قروض إسكان جديدة بقيمة ألف مليار ليرة”.

أقراء المزيد من المصدر: خليل: وزارة المالية ستغطي فرق فوائد قروض إسكان جديدة

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com