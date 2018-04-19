By cedar
غرد وزير المال علي حسن خليل عبر حسابه على “توتير” قائلا: “وزارة المالية ستغطي فرق فوائد قروض إسكان جديدة بقيمة ألف مليار ليرة”.
أقراء المزيد من المصدر: خليل: وزارة المالية ستغطي فرق فوائد قروض إسكان جديدة
By cedar
غرد وزير المال علي حسن خليل عبر حسابه على “توتير” قائلا: “وزارة المالية ستغطي فرق فوائد قروض إسكان جديدة بقيمة ألف مليار ليرة”.
أقراء المزيد من المصدر: خليل: وزارة المالية ستغطي فرق فوائد قروض إسكان جديدة
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