By admin

أكد مرشح “التيار الوطني الحر” في عكار أسعد درغام أن “الاستحقاق الانتخابي المقبل يشكل فرصة للتغيير ووصول فريق قوي ليتمكن من اثبات وجوده داخل المجلس النيابي، وفي الحكومة المقبلة التي يجب ان تتحمل مسؤولية تحقيق كل حاجات وطموحات أهل عكار في المجالات الخدماتية، وتوفير مقومات وحاجات البلدات الحدودية في مواضيع الكهرباء والمياه والطرق”. كلام درغام […]

أقراء المزيد من المصدر: درغام من جبل أكروم: إننا جادون في المرحلة المقبلة محاربة كل أشكال الظلم والاهمال