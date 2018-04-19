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عاجل: زلزال في ايران بقوة 5.8 شعر به سكان الكويت البحرين و السعودية

Posted by on April 19, 2018 0 Comment

By leb

زلزال بقوة ٥.٨ على مقياس ريختر يضرب جنوب غرب إيران في مدينة بوشهر على بحر الخليج العربي. شعر به سكان الكويت البحرين و السعودية.

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