By leb
زلزال بقوة ٥.٨ على مقياس ريختر يضرب جنوب غرب إيران في مدينة بوشهر على بحر الخليج العربي. شعر به سكان الكويت البحرين و السعودية.
أقراء المزيد من المصدر: عاجل: زلزال في ايران بقوة 5.8 شعر به سكان الكويت البحرين و السعودية
By leb
زلزال بقوة ٥.٨ على مقياس ريختر يضرب جنوب غرب إيران في مدينة بوشهر على بحر الخليج العربي. شعر به سكان الكويت البحرين و السعودية.
أقراء المزيد من المصدر: عاجل: زلزال في ايران بقوة 5.8 شعر به سكان الكويت البحرين و السعودية
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!