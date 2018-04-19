By leb
عاجل من اليمن: غارات لمقاتلات التحالف العربي تستهدف تجمعات لميليشيات الحوثي في القصر الرئاسي ومواقع أخرى بالعاصمة صنعاء
أقراء المزيد من المصدر: عاجل من اليمن: مقاتلات التحالف تستهدف القصر الرئاسي ومواقع بصنعاء
By leb
عاجل من اليمن: غارات لمقاتلات التحالف العربي تستهدف تجمعات لميليشيات الحوثي في القصر الرئاسي ومواقع أخرى بالعاصمة صنعاء
أقراء المزيد من المصدر: عاجل من اليمن: مقاتلات التحالف تستهدف القصر الرئاسي ومواقع بصنعاء
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