5 قرارات اتهامية في جرائم الانتماء الى تنظيم داعش والتحضير للقيام بعمليات إرهابية

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اصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم خمسة قرارات اتهامية في جرائم الانتماء الى تنظيم ارهابي والتحضير للقيام باعمال ارهابية. اتهم في القرار الأول حسين أحمد الحجيري الفار من وجه العدالة ومحمد أمون الموقوف وجاهيا بجرم الانتماء إلى “داعش” وتفخيخ سيارة لتفجيرها في عرسال لحساب التنظيم سندا إلى المواد 335 و549/201 عقوبات والمادتين 5 و6 […]

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