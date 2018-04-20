أبو فاعور: وليد جنبلاط أخذ قرارا بوقف كل المهرجانات الانتخابية لعدم الانجرار الى خطابات مذهبية

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أكد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل ابو فاعور، من مطرانية راشيا للروم الارثوذكس، أن “أي مقعد انتخابي لا يستحق إعادة تحريض اللبنانيين على بعضهم البعض”، مشيرا الى أن “وليد جنبلاط أخذ قرارا بوقف كل المهرجانات الانتخابية لعدم الانجرار الى خطابات مذهبية يفرضها القانون الانتخابي”. وكان في استقبال ابو فاعور متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون وتوابعها للروم […]

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