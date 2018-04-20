By leb تُعيد وزارة الصحّة العامة جدولة توزيع الاعتمادات على المستشفيات الخاصة المُتعاقدة معها وسط استنفار سياسي من أحزاب تتخوّف من مُعاقبة مؤسّسات تابعة لها.
أقراء المزيد من المصدر: أسرار: أحزاب تتخوّف من المُعاقبة
By leb تُعيد وزارة الصحّة العامة جدولة توزيع الاعتمادات على المستشفيات الخاصة المُتعاقدة معها وسط استنفار سياسي من أحزاب تتخوّف من مُعاقبة مؤسّسات تابعة لها.
أقراء المزيد من المصدر: أسرار: أحزاب تتخوّف من المُعاقبة
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