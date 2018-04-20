أسرار: أحزاب تتخوّف من المُعاقبة

By leb تُعيد وزارة الصحّة العامة جدولة توزيع الاعتمادات على المستشفيات الخاصة المُتعاقدة معها وسط استنفار سياسي من أحزاب تتخوّف من مُعاقبة مؤسّسات تابعة لها.

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