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أسرار: أحزاب تتخوّف من المُعاقبة

Posted by on April 20, 2018 0 Comment

By leb تُعيد وزارة الصحّة العامة جدولة توزيع الاعتمادات على المستشفيات الخاصة المُتعاقدة معها وسط استنفار سياسي من أحزاب تتخوّف من مُعاقبة مؤسّسات تابعة لها.

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