آخر الأخبار
Home » أسرار » أسرار.. شخصية رفيعة: أنتم دفعتموني إلى هذا التحالف

أسرار.. شخصية رفيعة: أنتم دفعتموني إلى هذا التحالف

Posted by on April 20, 2018 0 Comment

By leb تلقّى وزير حالي عتباً شديداً من شخصية سياسية رفيعة على تحالفه مع تيار سياسي تجمعه به خصومة شديدة فردّ الوزير: أنتم دفعتموني إلى هذا التحالف.

أقراء المزيد من المصدر: أسرار.. شخصية رفيعة: أنتم دفعتموني إلى هذا التحالف

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com