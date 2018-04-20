أسرار.. شخصية رفيعة: أنتم دفعتموني إلى هذا التحالف

By leb تلقّى وزير حالي عتباً شديداً من شخصية سياسية رفيعة على تحالفه مع تيار سياسي تجمعه به خصومة شديدة فردّ الوزير: أنتم دفعتموني إلى هذا التحالف.

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